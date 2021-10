Ein Schaden von etwa 2000 Euro ist bei einer Unfallflucht am Dienstag zwischen 14 und 14.50 Uhr in der Wiesenstraße entstanden. Dort hat laut Polizei der Fahrer eines Fahrzeugs mit vermutlich gelber Lackierung beim Vorbeifahren einen geparkten dunkelgrauen VW Caddy im Heckbereich beschädigt und ist dann einfach weitergefahren. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder Telefon 06391 9160 entgegen.