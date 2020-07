Zwei Unfallfluchten haben sich am Donnerstagvormittag in Lemberg ereignet. Eine konnte laut Polizei dank eines aufmerksamen Zeugens geklärt werden. So war ein Lastwagen in der Glashütter Straße beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Peugeot 206 gestoßen. Dabei entstand ein Schaden von 400 Euro.

In einem zweiten Fall sucht die Polizei noch Zeugen: Gegen 11.20 Uhr war der 18-jährige Fahrer eines Mercedes A180 auf der Lemberger Hüttelstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Kreuzung bog plötzlich von der Hauptstraße kommend ein dunkler SUV, der von einer dunkelhaarigen Frau gesteuert wurde, in die Hüttelstraße ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Mercedesfahrer laut Polizei ganz nach rechts ausweichen, wobei er mit seinem Vorderreifen heftig gegen den Bordstein stieß. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Am rechten Vorderrad entstand an Reifen und Felge jedoch ein Schaden von 1000 Euro. Die SUV-Fahrerin fuhr einfach weiter.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.