Am Freitag zwischen 10.45 und 11.45 Uhr wurde laut Polizei in der Straße Auf dem Blaul ein am rechter Fahrbahnrand geparkter Wagen von einem vorbeifahrenden Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Da sich der Unfall im Bereich einer Arztpraxis ereignete und dort zur Unfallzeit reger Betrieb herrschte, erhofft sich die Polizei Hinweise auf den Unfallverursacher. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben entgegen, Telefon 06333/9270.