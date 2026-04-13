Am späten Samstagabend, 11. April, kam es in der Zweibrücker Straße in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der erheblicher Sachschaden entstand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Um 22.11 Uhr befuhr ein blauer Ford Focus die Straße in Fahrtrichtung Fehrbach. Zwischen den Einmündungen Stockstraße und Zaunweg wurde er von einem weißen Transporter überholt. Während des Überholvorgangs touchierte der Transporter die linke Fahrzeugseite des Geschädigten. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Unfallverursacher seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, wie die Polizei berichtet. Der Zeuge konnte lediglich angeben, dass es sich um einen weißen Transporter mit gelben Kennzeichen handelte. Der Schaden am Ford wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei Pirmasens bittet Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen weißen Transporter oder dem Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.