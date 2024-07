Nach einer Unfallflucht am Donnerstag sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen Motorrads. Um 12.35 Uhr fuhr eine 60-jährige Autofahrerin auf der L478 von Eppenbrunn kommend in Fahrtrichtung Ludwigswinkel. In einer Kurve im Tal kam ihr der Motorradfahrer aus Richtung Ludwigswinkel entgegen, wie die Polizei mitteilt. Dieser sei mittig auf der Straße gefahren. Die 60-Jährige habe gebremst und sei ausgewichen, konnte eine Berührung zwischen ihrem Auto und dem Motorrad jedoch nicht mehr verhindern. Das Motorrad touchierte die linke Fahrzeugseite ihres Fahrzeugs vom Kotflügel bis zur Heckstoßstange. Es entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Motorradfahrer sei anschließend mit hoher Geschwindigkeit davon gefahren. Ein Kennzeichen konnte die Frau nicht angeben. Allerdings fuhr hinter dem Motorrad ein weiteres Auto. Dessen Fahrer könnte den Unfall beobachtet haben. Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Dahn unter Telefon 06391 9160 zu melden.