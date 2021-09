Leicht verletzt wurde ein 29-jähriger Arbeiter am Montag in der Pirmasenser Straße bei einem Unfall mit einem vorbeifahrenden dunklen Kombi. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Kombi gegen 10.45 Uhr in Richtung Ortsausgang und passierte dabei den 29-Jährigen, der am Fahrbahnrand mit Laubarbeiten beschäftigt war. Der Mann wurde dabei von dem rechten Außenspiegel des Kombis am Ellenbogen gestreift und leicht verletzt. Der Kombi mit der möglichen Kennzeichenkombination „PS-D....“ setzte seine Fahrt in gleichbleibendem Tempo fort. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Pirmasens unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.