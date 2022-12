Nach einem gelben Lieferwagen, der einen Unfall verursacht haben soll, sucht die Polizei. Der Unfall hat sich am Mittwoch um 18 Uhr vor einer Gaststätte in der Hauptstraße ereignet. Zeugen beobachteten, wie der Lieferwagen beim Ausparken mit seinem linken Heck die Front eines geparkten Audi A4 beschädigte und dann einfach wegfuhr. Das Kennzeichen konnte nicht zweifelsfrei erkannt werden. Die Schadenshöhe liegt beim Audi bei zirka 250 Euro. Der Lieferwagen müsste einen Schaden im linken Heckbereich aufweisen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.