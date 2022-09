Zeugen sucht die Polizei für einen Unfall, der sich am Dienstag gegen 8.10 Uhr in der Schlossstraße ereignet hat. Dort lief eine 27-Jährige am rechten Fahrbahnrand aus Richtung der Burg Altdahn in Richtung Dahn, als ein silberner oder grauer Pkw, der in gleicher Richtung fuhr, so dicht an der Fußgängerin vorbeifuhr, dass er sie berührte. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Der Wagen fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder Telefon unter 06391 9160 entgegen.