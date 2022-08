Zeugen für eine Unfallflucht am Donnerstagabend sucht die Polizei. Zwischen 19 und 20 Uhr hat ein Fahrzeug – vermutlich ein Sattelschlepper – in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Dahn eine Hausfassade beschädigt und ist dann einfach weitergefahren. An dem Anwesen in der Hauptstraße entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Dahn entgegen, per E-Mail unter pidahn@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06391 916-0.