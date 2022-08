Einen hohen Schaden hat ein Unbekannter am Donnerstag in der Winterbergstraße angerichtet. Dort hatte laut Polizei am späten Nachmittag eine Frau ihren grünen PKW Porsche Taycan ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ortsmitte geparkt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen. Vermutlich streifte ein Fahrzeug beim Vorbeifahren den geparkten Porsche. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) und unter Telefon 06391 916-0 entgegen.