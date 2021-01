Beschädigt hat am Montag gegen 6.50 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Lupo, der in der Heinrich-Weber-Straße 36 geparkt war. Wie die Polizei mitteilt, war vermutlich ein grauer oder schwarzer A-Klasse-Mercedes, der aus Richtung Langmühle kam, zu dicht vorbeigefahren und hatte dabei den linken Außenspiegel des Lupo getroffen. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.