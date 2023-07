Am Dienstag zwischen 15.30 und 18.25 Uhr wurde ein in der Eybergstraße in Dahn auf dem Schwimmbadparkplatz abgestellter blauer BMW 560 X von einem unbekannten Autofahrer im Heckbereich beschädigt. Die Polizei gibt den Schaden mit 2000 Euro an. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Wer etwas gesehen hat, kann sich mit der Polizei Dahn, Telefon 06391 9160, E-Mail pidahn@polizei.rlp.de, in Verbindung setzen.