Etwa 1000 Euro Schaden hat ein unbekannter Fahrer am Mittwoch an einem Wagen verursacht, der zwischen 13 und 14 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Einkaufmarktes im Stadtteil Reichenbach geparkt war. Die Fahrerin des grauen VW T-Cross bemerkte bei ihrer Rückkehr zu ihrem Wagen, dass die Fahrertür beschädigt war, offenbar durch ein anderes Fahrzeug. Dessen Fahrer oder Fahrerin war allerdings nach dem Unfall weitergefahren. Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann Angaben zur Person des Unfallverursachers oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn unter Telefon 06391 916-0 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de entgegen.