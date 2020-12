Am Montagnachmittag um 14.50 Uhr sind zwei Fahrzeuge auf der K6 zwischen dem Hochsteller- und dem Kettrichhof zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 26-jährige Mitsubishi-Fahrerin Richtung Kettrichhof unterwegs, als ihr ein Wagen entgegenkam, der zu weit links fuhr. Das Fahrzeug, vermutlich ein Pritschenwagen, streifte den Außenspiegel des Mitsubishi, fuhr allerdings weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 600 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.