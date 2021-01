Nach einem Autofahrer, der am Freitag gegen 17.45 Uhr einen Unfall verursacht haben soll, sucht die Polizei. Der Fahrer eines roten Opel Astra soll auf der L486 bei Lemberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und in einer Rechtskurve geradeaus auf die Gegenfahrbahn gerutscht sein. Hierbei stieß er nach Zeugenangaben seitlich mit einem entgegenkommenden weißen Toyota Yaris und danach mit der Leitplanke zusammen. Anschließend fuhr er einfach weiter. Der Schaden liegt bei etwa 9000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.