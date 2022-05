Ein Schaden von etwa 2500 Euro ist am Samstag bei einem Unfall entstanden, dessen Verursacher einfach weiter gefahren ist. Laut Polizei kam es gegen 12 Uhr auf der K43 zwischen Schönau und Petersbächel zu einer Kollision zwischen einem roten Pritschenwagen, der von Petersbächel kommend in Richtung Schönau fuhr, und einem entgegenkommenden schwarz-weißen Wohnmobil. Kurz vor der Einmündung zu Gebüg berührte der Pritschenwagen nach Angaben der Polizei den Außenspiegel des Wohnmobils und fuhr dann weiter. Laut Zeugen handelte sich wahrscheinlich um einen leichten Pritschen-Lkw bis 3,5 Tonnen. An der Ladefläche befanden sich rot lackierte Spriegelbretter. Auffällig war zudem die Ladung des offenen Kastenwagens: eine große, helle Holzkiste. Hinweise nimmt die Polizei Dahn unter Telefon 06391 9160 oder per E-Mail an: pidahn@polizei.rlp.de entgegen.