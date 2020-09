Bei einem Unfall nahe Schweix wurden am Freitag zwei Menschen verletzt. Der Verursacher flüchtete, so die Polizei. Ein 53-Jähriger aus Eisenberg war um 11.30 Uhr auf einem Quad zusammen mit seiner 43-jährigen Sozia aus Ludwigshafen auf der K1 von der Schweixermühle kommend Richtung Schweix unterwegs. In einer Linkskurve kam ihnen ein rotes Auto auf der falschen Fahrspur entgegen, sodass der Quadfahrer nach rechts auswich. Der 53-Jährige und die Beifahrerin wurden über die Leitplanke geschleudert und verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die beiden ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro. Der Fahrer des roten Autos setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht nach Zeugen: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu.