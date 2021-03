Am Samstag meldete ein Jogger der Pirmasenser Polizei gegen 18.45 Uhr, dass am Framas-Stadion ein BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen unterwegs sei. Als die Streife eintraf, hatte der Fahrer bereits in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto verloren. Der Wagen war von der Straße abgekommen und in einem Zaun zum Stehen gekommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 17.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen Führerschein hat. Darüber hinaus waren am Auto „verschiedene technische Veränderungen vorgenommen worden, von denen keine durch die zuständigen Stellen abgenommen worden war“, wie es die Polizei am Wochenende formulierte. Sowohl auf den Fahrer als auch auf den Halter − der laut Polizei auf dem Beifahrersitz saß und ebenfalls keinen Führerschein hat − kommen mehrere Strafverfahren zu.