Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen ist eine 15-Jährige Fußgängerin leicht verletzt worden. An der Einmündung Rodalber Straße, Ecke Zwingerstraße kollidierte die Fahrerin eines weißen SUV beim Abbiegen in die Zwingerstraße mit einer 15-jährigen Fußgängerin aus, die die Straße überqueren wollte. Die junge Frau erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Die Verursacherin – eine Frau mittleren Alters, schulterlanges blondes Haar, mit älterer Beifahrerin – flüchtete nach dem Unfall. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.