Eine 89 Jahre alte Frau ist am späten Montagabend in Waldfischbach-Burgalben verletzt worden. Ob das durch einen Verkehrsunfall passierte, ist nach Auskunft der Polizei nicht ganz klar. Die Seniorin war in der Welschstraße und überquerte die Fußgängerfurt vor der VR-Bank, als dort ein Auto anhielt. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei leicht – aber ob sie vom Wagen gestreift wurde oder einfach so hinfiel, konnte die Polizei nicht herausfinden. Die 89-Jährige sei stark dement und könne keine Angaben dazu machen, was passiert war. Sie erlitt Prellungen an einem Bein und Abschürfungen an der Hand. Am Auto wurden keine Spuren eines Aufpralls gefunden. Eine Zeugin, die das Geschehen beobachtet hatte, verließ den Ort, bevor die Beamten eintrafen. Nun sucht die Polizei nach dieser Frau und nach anderen Zeugen. Hinweise an die Telefonnummer 06333/9270 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de.