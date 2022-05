Am Samstagabend kam es gegen 21.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Turnstraße/Zweibrücker Straße zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 24-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem Auto auf der Turnstraße in Fahrtrichtung B270. Eine 61-jährige Frau aus Pirmasens war auf der B270 von Waldfischbach kommend in Fahrtrichtung Pirmasens unterwegs. Sie wollte nach links in die Zweibrücker Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich der Turnstraße/Zweibrücker Straße missachtete der 24-Jährige aus Unachtsamkeit die rote Ampel und kollidierte mit der entgegenkommenden Linksabbiegerin. Durch den Unfall waren beide Autos laut Polizei nicht mehr fahrbereit. Die Beteiligten blieben jedoch unverletzt. Der 24-jährige Unfallverursacher muss den Angaben zufolge nun mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.