Verletzt wurden am Sonntagabend ein Zweiradfahrer und seine Sozia bei einem Unfall auf der L 474 in Richtung Thaleischweiler. Ein vorausfahrendes Auto hatte nach Polizeiangaben wegen eines Wildwechsels in einer Rechtskurve bremsen müssen. Dies erkannte der 17-jährige Zweiradfahrer offenbar zu spät und fuhr dem Wagen auf. Durch den Aufprall verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er und seine Mitfahrerin stürzten auf die Fahrbahn und mussten zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Sie erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichtere Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.