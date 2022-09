Schwer verletzt wurde ein 60-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Landstraße 478 von Fischbach in Richtung Eppenbrunn. In einer engen Rechtskurve verlor der ortsfremde Fahrer, laut Polizei in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte samt Motorrad eine Böschung hinab in den angrenzenden Wald. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Eine vorbeifahrende Frau bemerkte ihn jedoch und alarmierte die Rettungskräfte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine nahe gelegene Uni-Klinik. An dem Motorrad entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von 6000 Euro. Die L478 musste für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.