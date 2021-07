Schwer verletzt wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der L496 zwischen Leimen und Johanniskreuz. Laut Polizei war der Motorradfahrer nach aktuellem Stand alleine in Richtung Leimen unterwegs, als er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam.