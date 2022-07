Am Samstagabend ist in Windsberg ein Chevrolet Aveo von einem Wohnmobil beschädigt worden. Die 26-jährige Halterin des Aveo hatte ihr Auto in der Hochwaldstraße geparkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte der Unfallverursacher im Vorbeifahren den Chevrolet an der hinteren linken Tür. Nach Zeugenhinweisen sollen auf Wohnmobil französische Kennzeichen angebracht gewesen sein. Der Täter flüchtete. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber an die Polizei unter 06331 5200.