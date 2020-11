Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B10 bei Wilgartswiesen wurden am Freitag drei Menschen leicht verletzt. Gegen 18.15 Uhr war der 65-jährige Fahrer eines Sattelzugs von Landau in Richtung Pirmasens unterwegs und setzte zwischen den beiden Parkplätzen bei Wilgartswiesen verbotenerweise zum Wendemanöver an, so die Polizei. Die beiden Autofahrer hinter ihm – eine 39-jährige Frau aus der Südwestpfalz und ein 49-Jähriger aus dem Kreis Merzig – konnten dem querstehenden Lkw nicht ausweichen und kollidierten nacheinander frontal mit dem Auflieger. Alle drei Fahrer wurden von Rettungsdienst versorgt und dann in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden, und der Auflieger wurde stark beschädigt. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf 35.000 Euro. Die B10 war zwei Stunden lang gesperrt, während der Unfall aufgenommen wurde. Gegen den Fahrer des Sattelzugs wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde eingezogen. Weil er nicht in Deutschland wohnt, erhob die Polizei eine Sicherheitsleistung.