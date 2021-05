Zwei Leichtverletzte und etwa 26.000 Euro Schaden – so lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der L486 zwischen Lemberg und Pirmasens ereignet hat. Laut Polizei war dort eine 35-jährige Mazda-Fahrerin nach dem Kreisel in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenfahrspur gekommen und dort frontal mit einem entgegenkommenden Kia zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde das Heck des Mazda dann gegen die Hauswand eines Wohnanwesens geschleudert. Die Frau und der 55-jährige Kia-Fahrer wurden leicht verletzt. Da die Beamten bei der Mazda-Fahrerin Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ihr im Anschluss eine Blutprobe entnommen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Schaden am Haus wurde auf 50 Euro geschätzt.