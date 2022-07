Zwei schwer verletzte Jugendliche: Das ist das Ergebnis einer übermütigen Fahrt zweier 15-Jähriger mit einem Rasenmähertraktor, der eigentlich nur für Gartenarbeiten vorgesehen ist, am Mittwoch in Thaleischweiler-Fröschen. Gemeinsam nahmen die Jungen Platz auf einem Aufsitzmäher und nutzten eine Gefällstrecke, um schneller zu werden. In einer Rechtskurve verloren sie aufgrund der erreichten Geschwindigkeit die Kontrolle über das Gerät, streiften eine Hauswand und stürzten. Der Rasenmähertraktor rutschte nach dem Sturz noch etwa elf Meter über die Straße. Die beiden Jungen wurden mit zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. Aktuell schwebt einer der beiden 15-Jährigen noch in Lebensgefahr. Die Polizei geht zurzeit von einem Sachschaden von etwa 6000 Euro aus.