Keine Verletzten, aber rund 11.000 Euro Schaden an zwei Autos – das ist die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen in Rodalben. Laut Polizeibericht wollte ein 40-jähriger BMW-Fahrer gegen 6.30 Uhr von der L497 nach links in die L482 einbiegen. Der Mann ging wohl irrtümlich davon aus, dass die 21-Jährige, die ihm entgegenkam, mit ihrem Seat Ibiza ebenfalls abbiegen wollte, und zog nach links. Nach dem Zusammenstoß mussten beide Autos abgeschleppt werden.