In der Nacht zum Samstag geschah in Pirmasens ein Unfall mit 10.000 Euro Schaden, bei dem drei betrunkene junge Männer, eine Unfallflucht und ein Firmenwagen eine maßgebliche Rolle spielen. Gegen 0.32 Uhr war ein 42-jähriger mit seinem Wagen auf der Friedhofstraße unterwegs und wollte nach links in Richtung Landauer Straße abbiegen. Dabei kam ihm von der Landauer Straße ein Auto entgegen, das auf seine Spur geriet und sein Auto vorne beschädigte. Der Unfallfahrer fuhr jedoch einfach weiter.

Weitere Zeugen gesucht

„Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Wagen des Unfallverursachers auf einem Parkplatz abgestellt wurde. Danach stiegen drei junge Männer aus und entfernten sich vom Parkplatz“, berichtet die Pirmasenser Polizei. Nach ihren Angaben griff sie wenig später die drei Männer an der Unfallstelle an. Einer von ihnen gab an, dass es sich beim Auto um einen Wagen seiner Firma handele. Alle drei Insassen waren stark alkoholisiert. Beim Fahrer stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,27 Promille fest. Zudem stand der Mann wohl unter dem Einfluss von Drogen. Er gab eine Blutprobe ab. Die Polizei schätzt den Schaden, der beim Unfall entstand, auf 10.000 Euro und sucht noch weitere Zeugen, die sich unter Telefon 06331 520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de melden sollen.