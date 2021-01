Ein Autofahrer hat am Samstag in Pirmasens einen Mann angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 6 Uhr in der Zweibrücker Straße. Ein 20-jähriger Fußgänger sei beim Überqueren der Straße von einem VW Golf erfasst, über die Windschutzscheibe bugsiert und auf den Boden geschleudert worden. Der Mann wurde laut Polizei dabei leicht verletzt, er kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand zudem ein Schaden, den die Polizei mit 2000 Euro beziffert.