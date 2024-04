Ein siebenjähriger Junge hat sich am Mittwochabend eine schwere Armverletzung zugezogen, nachdem er in der Brunnengasse mit einem Auto zusammengestoßen ist. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 18 Uhr, als der Junge auf seinem Skateboard sitzend in eine Kreuzung fuhr und dabei einen von rechts kommenden Wagen übersah. Der 29-jährige Autofahrer hatte Vorfahrt, als es zu der Kollision kam. Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Bereich um die Kreuzung Brunnengasse und Kümmelgasse war für kurze Zeit für den Verkehr gesperrt.