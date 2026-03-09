Das Dynamikum muss sich vor Gericht verantworten. Wegen eines Unfalls auf der Rutsche im Pirmasenser Mitmachmuseum klagt eine Frau auf Schadensersatz und Schmerzensgeld.

Der Vorfall, der jetzt das Gericht in Zweibrücken beschäftigt, liegt fast vier Jahre zurück. Nach Angaben der Pressesprecherin des Landgerichts, Richterin Corinna Zellmann, nutzte eine Frau am 18. August 2022 die Rutsche im Dynamikum – mit ihrer zweijährigen Tochter auf dem Schoß. Als ihr die Fahrt zu schnell wurde, versuchte sie vergeblich zu bremsen. Mit zu viel Schwung stürzte sie am Ende kopfüber nach vorn – nicht auf ausgelegte weiche Matten, sondern auf harten Fliesen. Die Frau verletzte sich und wirft dem Dynamikum-Verein vor, seine Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf die Rutsche verletzt zu haben. Vor dem Landgericht fordert sie Schadensersatz und Schmerzensgeld.

Dem hält der Dynamikum-Verein laut Zellmann entgegen, die Rutsche habe zum Unfallzeitpunkt den anerkannten Regeln der Technik entsprochen. Deshalb sei der Verein für die Folgen nicht haftbar. Rolf Schlicher, Geschäftsführer des Dynamikum-Vereins, sieht das Dynamikum zwar bei der Art des Unfalls außen vor, will der Verhandlung aber nicht vorgreifen: „Gibt es eine Schuld bei uns oder gibt es keine?“ Darüber soll das Gericht beim ersten Gütetermin am Freitag, 13. März, entscheiden. Das Dynamikum meldete den Unfall seiner Versicherung, die eine Kanzlei beauftragte, das Pirmasenser Mitmachmuseum vor Gericht zu vertreten.

Schäden an den Zähnen erlitten

Die Klägerin wird von Rechtsanwalt Daniel Imbach aus Freiburg vertreten. Der Fachanwalt für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht teilte auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, seine Mandantin wohne im Landkreis Lörrach an der Grenze zur Schweiz und habe das Dynamikum als Touristin besucht. Nach dem Sturz am Rutschenende habe sie Zahnschäden erlitten und sei in einer Praxis im Rheinberger-Gebäude behandelt worden.

Imbach stützt den Vorwurf der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht auf einen früheren Prüfbericht. Dieser bescheinige der Rutsche zwar die technische Ordnung, enthalte aber den Hinweis, die Rutschfläche sei stark abgenutzt und „dadurch natürlich auch schneller geworden“, so der Jurist. So schnell, dass seine Mandantin nicht mehr ausreichend abbremsen konnte und kopfüber auf den harten Boden stürzte.

Dem Dynamikum wolle er „gar nicht böse kommen“, sagt Imbach. „Das ist kein Schluderladen“, der sorglos mit seinen Besuchern umgehe. Unfälle auf der Rutsche kämen auch nicht häufig vor. Er sei deshalb bereit, in der Verhandlung mit der Gegenseite – der Vertretung des Dynamikum-Vereins – eine gütliche Einigung zu prüfen.

Verhandelt wird am Freitag, 13. März, vor der 1. Zivilkammer des Landgerichts Zweibrücken.