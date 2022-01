Nach einem geschädigten Autofahrer sucht die Polizei Dahn, nachdem sich der Unfallverursacher dort gemeldet hat. Der Mann aus Wilgartswiesen hatte mit seinem Wagen die Bahnhofstraße in Hauenstein aus Richtung Marktplatz in Richtung B10 befahren. Ungefähr in Höhe der Hausnummer 60 streifte er aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes mit seinem rechten Außenspiegel vermutlich den linken Außenspiegel eines rechts parkenden Wagens. Anschließend entfernte er sich unerlaubt und fuhr nach Hause. Nach etwa einer Stunde meldete er den Verkehrsunfall bei der Polizei nach. Der beschädigte Wagen konnte jedoch nicht mehr entdeckt werden. Es handelt sich vermutlich um einen silbernen Wagen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06391 9160 oder per Mail bei der Polizei zu melden.