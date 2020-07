Ein Schaden von 10.000 Euro ist am Freitag bei einem Unfall im Rahmen einer Polizeikontrolle auf der B270 entstanden. Auf Höhe des Bahnhofes Biebermühle winkten Polizeibeamte Autofahrer, die von Kaiserslautern in Richtung Pirmasens unterwegs waren, zur Kontrolle auf das Bahnhofsgelände. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der 52-jährige Fahrer eines VW Passat zu spät, dass der Fahrer vor ihm abbremste und fuhr ihm auf. Ein Insasse des VW erlitt bei dem Aufprall leichtere Verletzungen. Die Polizei appelliert daher an Verkehrsteilnehmer, stets genügend Sicherheitsabstand zu halten.