Verletzt wurde der Fahrer eines Skoda Rapid bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Hauptstraße. Der 87-Jährige war dort laut Polizei in Richtung Bruchweiler-Bärenbach unterwegs und geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Durch den Aufprall geriet der Skoda ins Schleudern und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Der verletzte Skoda-Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus seinem Wagen befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.