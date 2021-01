Ein 24-Jähriger und sein Beifahrer haben sich bei einem Unfall mit dem Audi, in dem sie saßen, zweimal überschlagen, kamen aber unverletzt davon. Die beiden waren am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der B10 von Hinterweidenthal Richtung Hauenstein unterwegs. In einer S-Kurve am Ende einer Überholspur verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto, kam nach links auf die Gegenspur und schließlich von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich zweimal, beschädigte zwei Leitpfosten und einen Geröllfangzaun und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen, berichtet die Polizei. Der Schaden beträgt rund 7500 Euro. Der Fahrer, der noch in der Probezeit sei, habe zuvor wohl Alkohol getrunken. Die Straßenmeisterei Dahn und die Hauensteiner Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab. Bis die Straße um etwa 18 Uhr geräumt war, wurde der Verkehr in beide Richtungen behindert.