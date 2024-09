Am Mittwoch sprach das Pirmasenser Amtsgericht das Urteil im Verfahren wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der B10 vor fast zwei Jahren: Der heute 53-jährige Lastwagenfahrer wurde freigesprochen – am Ende auch, weil niemand weiß, was wirklich passiert ist.

Am Samstag, 8. Oktober 2022, war ein Lastwagenfahrer aus dem Salzburger Land mit einem 22-Tonner auf der B10