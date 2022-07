Nach einem Lkw, der bei einem Unfall auf der B10 möglicherweise beschädigt wurde, sucht die Polizei. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 10 Uhr zwischen Hauenstein und Hinterweidenthal kurz vor der Gaststätte Frauenstein. Eine 38-jährige Autofahrerin mit einem Hyundai i 40 wollte im zweispurigen Bereich kurz vor der Gaststätte einen in die gleiche Richtung fahrenden Lkw in einer Linkskurve überholen, brach den Überholvorgang aber aufgrund des nahenden Endes der linken Spur wieder ab. Beim Einfädeln auf die rechte Fahrspur streifte die Hyundai-Fahrerin dann den Anhänger des Lkw, wobei an ihrem vorderen rechten Kotflügel ein Schaden in Höhe von 2000 Euro entstand. Der Lkw setzte seine Fahrt fort. Ob am Anhänger ein Schaden entstand und der Lkw-Fahrer den Unfall bemerkte, steht nicht fest. Wer hat den Zusammenstoß beobachtet oder kann Angaben zum Lkw oder Anhänger machen? Hinweise nimmt die Polizei Dahn per E-Mail (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391 9160 entgegen.