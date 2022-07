Nach einem Unfall auf der B10 bei Hauenstein kann es am Donnerstagabend in Fahrtrichtung Pirmasens zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Demnach blieb der Fahrer unverletzt, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Bergung könne noch mehrere Stunden dauern.