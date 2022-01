Fünf Verletzte und etwa 10.000 Euro Sachschaden: So lautet die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 12.25 Uhr auf der A62 zwischen Pirmasens und Landstuhl ereignet hat. Der 24-jährige Fahrer war laut Polizei in Höhe der Ausfahrt Höheinöd aufgrund der nassen Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße abgekommen und in eine Böschung geprallt, wo er sich mehrfach überschlug. Der Wagen blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der Fahrer und die vier weiteren Insassen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war für etwa 90 Minuten in Richtung Landstuhl voll gesperrt.