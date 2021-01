Am Mittwoch kam es gegen 8.40 Uhr zu einem Unfall am Übergang von der B 270 auf die B 10. Laut Polizei verpasste ein Lastwagen mit Anhänger auf der B270, Richtung Kaiserslautern fahrend, die Ausfahrt zur B10 in Fahrtrichtung Landau. Nach einer starken Bremsung setzte er rückwärts und übersah dabei einen bereits hinter ihm stehenden Peugeot 206. Es kam zur Kollision, wobei die 34-jährige Fahrerin des Peugeots leicht verletzt wurde. Sie wollte deshalb zum Arzt. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 2500 Euro geschätzt. Der Führerschein des Lkw-Fahrers wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.