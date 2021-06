Ein Autounfall am Donnerstag hat in Pirmasens einen Verletzten zur Folge. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 6.30 Uhr an der Kreuzung Schachenstraße/Gasstraße/An der Streckbrücke. Laut Angaben der beiden Unfallbeteiligten haben die jeweiligen Ampeln „grün“ gezeigt. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Opel. Dabei wurde ein 15-jähriger Beifahrer verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06331-5200 oder per E-Mail: pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu melden.