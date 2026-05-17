Am Freitagmittag verletzte sich gegen 13 Uhr ein 10-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Bruchweiler-Bärenbach. Die 10-Jährige war laut Polizei mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Bundenthal unterwegs, als ein Auto aus einer Hofeinfahrt fuhr und die Person am Steuer das Kind übersah. Hierdurch stürzte das Mädchen zu Boden und verletzte sich leicht. Zeugen des Unfalls, insbesondere ein Motorradfahrer, der Erste Hilfe leistete, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dahn unter der Telefonnummer 0631 36915-299 zu melden.