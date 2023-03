Kaum da, ist sie bald schon wieder weg. Weil City-Managerin Jessica Mutter Nachwuchs erwartet, sucht die Pirmasenser Stadtverwaltung Ersatz für sie. Sie hatte die Stelle im Juni angetreten und ist laut Stadtverwaltung noch im Dienst. Allerdings sucht die Behörde schon eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Die Stelle wurde am 11. März ausgeschrieben. Bewerbungsschluss ist am 31. März. Danach erfolgt laut Stadtverwaltung eine Sichtung der Bewerbungsunterlagen und geeignete Bewerberinnen und Bewerber werden zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Eine Besetzung der Stelle ist unter anderem von ausstehenden Zustimmungen der Gremien sowie von möglichen Kündigungsfristen der Bewerber abhängig. Die Stadt strebt eine Besetzung der Stelle zum 1. Juni an. Die Stelle ist in die Entgeltgruppe 10 eingestuft, Grundgehalt: 3430 Euro. Die Einstellung erfolgt befristet für die Dauer der Elternzeitvertretung voraussichtlich bis Juli 2024. In der Ausschreibung heißt es, es bestehe die Aussicht auf eine anschließende Weiterbeschäftigung mit derzeit noch offenem Stundenumfang.