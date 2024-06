Der Sportclub Hauenstein ist noch ein Unentschieden von der Fußball-Verbandsliga entfernt.

Sein Gegner, der SV Büchelberg, muss nach Hauensteins 3:2-Erfolg im ersten Aufstiegsspiel das Rückspiel am Dienstag (19.30 Uhr) im Hauensteiner Stadion am Neding gewinnen, um eine dritte Partie zu erzwingen. „Natürlich reicht ein Unentschieden. Aber wir können nicht verhalten spielen oder gar mauern. Es geht wieder bei null los, und wir müssen die gleiche Energie aufbringen wie am vergangenen Freitag“, sagt Philipp Weishaar, Hauensteins aktueller Co-Trainer und künftiger Chefcoach. Spielertrainer Niklas Kupper schlägt in die gleiche Kerbe: „Auf ein Halten des Vorsprungs können wir gar nicht spielen. Und wenn man so ins Spiel geht, klappt das auch garantiert nicht.“

Kupper war am Freitagabend direkt nach dem ersten Aufstiegsspiel gen Luxemburg gefahren, um von dort in der Nacht nach London zu fliegen. Dort verfolgte er im Wembley-Stadion das Champions-League-Endspiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. „Es war schön, hätte aber natürlich noch schöner sein können. Um uns herum waren alle euphorisch. Aber nach den vergebenen Dortmunder Chancen habe ich mir schon gedacht, wie es kommen wird“, erzählte der ehemalige Oberligastürmer, der am Montag zurückkehrte.

Freistöße vermeiden

Weishaar und Kupper wissen, dass am Dienstag unnötige Freistöße vermieden werden müssen. Im Hinspiel führte einer davon zum Büchelberger 1:1-Ausgleich. Bei weiteren Standardsituationen „brannte“ es im Hauensteiner Strafraum. „Das ist Büchelbergs große Stärke. Das müssen wir einfach noch besser machen als am Freitag“, betont Kupper. Weishaar: „Da müssen wir bei der Zuordnung vielleicht auch etwas umstellen.“

Auch wenn das Spiel in Büchelberg viel Kraft gekostet habe, geht er davon aus, dass am Dienstag alle Spieler wieder bei 100 Prozent sind. „Die Stimmung im Training war sehr gut. Die Jungs werden bereit sein, auch mehr als 100 Prozent zu geben“, merkt Weishaar an. SCH-Vorsitzender Udo Memmer rechnet mit über 1000 Zuschauern.