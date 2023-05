Am kommenden Sonntag, 7. Mai, steht die bitterböse Komödie „Und wer nimmt den Hund?“ auf dem Spielplan der Pirmasenser Festhalle. Bei der weiblichen Hauptrolle kommt es allerdings zu einer Umbesetzung.

Die Scheidungskomödie „Und wer nimmt den Hund?“ wird anders besetzt: Anstelle von Marion Kracht, die wegen Dreharbeiten kurzfristig verhindert ist, steht Julia Bremermann am Sonntag, 7. Mai, auf der Bühne der Pirmasenser Festhalle und übernimmt die Rolle der Doris Lehnert. Die 55-jährige Bremermann ist einem breiten Publikum durch ihre Auftritte im Fernsehen bekannt. Sie wirkte in populären Krimi-Reihen wie „Soko“, „Der Alte“ und „Professor T“ mit. In der ZDF-Serie „Lena Lorenz“ spielt sie an der Seite von Michael Roll. Der 62-Jährige verkörpert am Sonntag ihren Ehemann Georg.

Im Mittelpunkt des Schauspiels „Und wer nimmt den Hund?“ steht ein Ehepaar, dem nach zwei Jahrzehnten allmählich die Luft ausgeht. Georg hat es als Biologe zum Aquariumsdirektor gebracht, Doris hat zwei Kinder aufgezogen und sich um das Eigenheim in bevorzugter Wohnlage gekümmert. Die Sprösslinge sind aus dem Haus, das Paar könnte sich neu erfinden. Doch die Versuchung in Gestalt von Laura, Georgs junger Doktorandin, naht und plötzlich steht seine Beziehung mit Doris vor dem Aus. Diese reagiert gelassen und schlägt vor, die Trennung professionell – mit einer Therapie – zu vollziehen. Doch schnell zeigt sich, dass reine Vernunft nicht das Mittel der Wahl ist, um Beziehungsprobleme zu bewältigen. Die Trennungstherapie fördert einiges zutage, das einem „bewussten Entpaaren“ und rationalen Entscheidungen darüber, wer das Haus oder den Hund nimmt, entgegensteht.

Filmdrehbuch für Bühne bearbeitet

Es handelt sich um eine Bühnenbearbeitung des Filmdrehbuchs von Martin Rauhaus. Der Film von Regisseur Rainer Kaufmann erschien 2019.

Das Schauspiel wird von der Komödie Winterhuder Fährhaus auf die Bühne gebracht. Sechs Darsteller wirken mit. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Forum Alte Post, Telefon: 06331 2392716, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de, oder im Internet unter www.ticket-regional.de. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr.