Ein Mann informierte am Montag gegen 16.30 Uhr die Pirmasenser Polizei über einen Unfall in der Zwingerstraße/Ecke Rodalber Straße. Die Fahrerin eines grauen Renault Scenic wollte demnach nach rechts abbiegen, über sah dabei aber wohl einen etwa zehnjährigen Jungen mit asiatischem Erscheinungsbild, der die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge stürzte und verletzte sich laut Zeugenaussage möglicherweise am Fuß. Die Fahrerin habe den Jungen kurz durch das Fenster angesprochen sei dann weitergehfahren.

Junge soll mehrfach gesagt haben, er sei unverletzt

Die Polizei konnte die Frau zu Hause antreffen. Sie bestätigte, was der Zeuge berichtet hatte. Allerdings sei sie nur weitergefahren, weil der Junge mehrfach gesagt habe, dass er unverletzt sei. Am Auto entstand kein Schaden. „Zur vollständigen Klärung des Sachverhaltes wäre es wichtig, den noch unbekannten Jungen zu ermitteln“, schreibt die Polizei und bittet Zeugen, sich zu melden: Telefon 06331/5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.