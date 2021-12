Zeugen für eine Unfallflucht sucht die Polizei. Zwischen 22. Dezember, 17 Uhr, und 23. Dezember, 10 Uhr, wurde der Zaun des Firmengeländes in der Lazarettstraße 1b von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Anhand der Unfallspuren handelt es sich laut Polizei vermutlich um einen älteren BMW der 3er-Reihe. Dessen Fahrer hat offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und den Grundstückszaun auf einer Länge von etwa zehn Meter beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.