Ein Unbekannter ritzte am Montag zwischen 9.30 und 12.30 Uhr einen zirka 40 Zentimeter langen Kratzer in die Motorhaube eines in Höhe des Robert-Schelp-Platzes 1 geparkten Mercedes. Die Polizei gibt die Schadenshöhe mit 2500 Euro an und bittet unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.